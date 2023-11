UOB Indonesia Tampilkan 26 Karya Pemenang UOB Painting of The Year di Art Jakarta

Head of Strategic Communications and Brand PT Bank UOB Indonesia Maya Rizano (kanan), Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid (kedua kanan), Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf Ni Made Ayu Marthini (kedua kiri) meninjau karya dari seniman Ho Seok Kee (kiri) di UOB Art Space dalam Art Jakarta 2023 di JIExpo, Jakarta, Jumat (17/11/2023). Dalam pameran seni rupa ini UOB Indonesia menampilkan 26 karya dari 18 pemenang ajang UOB Painting of the Year dalam beberapa tahun terakhir yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Bisnis/Himawan L Nugraha