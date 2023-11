BMW Indonesia Tampilkan Kendaraan Listrik Dalam Acara BMW Group Electric Vehicle Exhibition 2023 di Plaza Senayan

Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O’tania (tengah), Director of Sales Ariefin Makaminan (kiri), dan Director of Marketing Bayu Riyanto berbincang di sela-sela pembukaan BMW Group Electric Vehicle Exhibition 2023 di Plaza Senayan, Jakarta, Rabu (1/11/2023). BMW Indonesia menampilkan seluruh rangkaian kendaraan listrik dari brand BMW dan MINI seperti BMW iX, BMW i4, BMW i7, BMW XM dan MINI electric pada acara yang berlangsung hingga 5 November 2023 tersebut. Bisnis/Fanny Kusumawardhani