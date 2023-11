PT Lippo Mall Indonesia Mulai Renovasi Plaza Semanggi

Bisnis.com, JAKARTA - The Plaza Semanggi, mal yang terletak di jantung kota Jakarta yang memiliki total 10 lantai termasuk Plangi Sky Dining dengan total NLA 57,970 M2 dan di bawah pengelolaan PT Lippo Mall Indonesia (LMI), pada hari ini Rabu, 1 November 2023, memulai proses renovasi yang rencana dilakukan secara bertahap.

Renovasi ini merupakan bagian dari strategi dan perencanaan LMI untuk meningkatkan nilai mal dan juga mempercepat pertumbuhan sektor bisnis ritel yang melambat akibat pandemi.



Dengan mempertimbangkan lokasi mal yang strategis di jantung kota Jakarta dan kedekatannya dengan berbagai moda transportasi, LMI percaya bahwa The Plaza Semanggi akan memainkan peran penting dalam membentuk kancah ritel di Jakarta setelah renovasi selesai. Dengan perbaikan ini, LMI memiliki tujuan untuk menjadikan The Plaza Semanggi tidak hanya sebagai tempat belanja, tetapi juga sebagai pusat budaya dan sosial bagi warga Jakarta dan sekitarnya.



Renovasi ini dimulai setelah LMI melalui proses yang cukup panjang, diantaranya adalah kepemilikan gedung yang merupakan bagian dari Legiun Veteran Republik Indonesia, sehingga diperlukan perencanaan, koordinasi dan perijinan untuk memasuki tahapan renovasi ini.

Selain hal tersebut perencanaan renovasi juga melalu proses koordinasi terkait dengan kondisi The Plaza Semanggi yang sebagian besar unitnya disewa dan dioperasikan oleh penyewa masing-masing dengan konsep long lease (sewa dengan jangka panjang), sehingga perlu dilakukan tahapan dengan melakukan lease back dan atau mengambil alih sewa dari beberapa unit yang telah tersewa sebelumnya.



LMI sangat antusias untuk memperkenalkan The Plaza Semanggi yang baru dan lebih baik kepada public, selama proses renovasi berlangsung LMI memastikan tidak akan ada gangguan terhadap operasional bisnis yang sedang berlangsung dan mengambil setiap langkah untuk memastikan keamanan pengunjung dan penyewa.