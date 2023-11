Sinar Primera dan Gaw Capital Partners Akan Kembangkan Pusat Data di Batam

Board of Member Sinar Primera Group Trisno Kemat (kanan) dan President of Gaw Capital Partner Kenny Gaw saat penandatanganan kerja sama Sinar Primera dan Gaw Partner di Jakarta, Rabu (1/11/2023). Sinar Primera dan Gaw Capital Partners melakukan kerja sama kemitraan strategis dengan menargetkan pengembangan Pusat Data di Batam. Kerjasama ini merupakan langkah penting dalam memajukan industri real estate dan teknologi data di Indonesia. Bisnis/Fanny Kusumawardhani

