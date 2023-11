Link Net Akan Melakukan Ekspansi ke Luar Pulai Jawa

Chief Marketing Officer PT Link Net Tbk Santiwati Basuki (dari kiri), Head of Business Marketing Leony Hartono dan Head of Product Management Leo Borise berbincang pada media briefing #DemiKamu di Jakarta, Rabu (1/11/2023). Dalam tiga tahun ke depan, perusahaan induk First Media tersebut berencana memperluas jaringannya ke seluruh Indonesia dan akan segera masuk ke wilayah Kalimantan hingga Sulawesi. #DemiKamu merupakan bentuk dedikasi Link Net untuk terus hadir dan menjadi jawaban dalam menghadapi tantangan di era digital yang dinamis. Untuk merealisasikannya, Link Net akan membangun jaringan 5 juta homes passed alias jumlah potensi rumah dan bangunan yang dilewati oleh jalur jaringan internet fiber. Bisnis/Nurul Hidayat