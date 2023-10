Peresmian Xiomi Flagship Experience Store

Head of Merchandising and Planning Erajaya Digital Stanly Widjaja (dari kiri), Marketing Director Xiaomi Indonesia Vanessa Tan, Chief of Merchandising and Planning Erajaya Digital Eric Lee, Country Director Xiaomi Indonesia Wentao Zhao, Chief Sales Officer Erajaya Digital Herman Wong, dan Retail Operation Lead Xiaomi Indonesia Henricus Julian, berbincang usai meresmikan Xiaomi Flagship Experience Store di Erajaya Digital Complex, Pantai Indah Kapuk 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (27/10/2023). Pembukaan gerai tersebut merupakan wujud komitmen Perusahaan dalam memberikan inovasi dengan harga yang sebenarnya, memperluas akses ke teknologi terkini, dan memperkuat strategi Smartphone x AIoT di Indonesia. Bisnis/Arief Hermawan P