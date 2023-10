Site Leader Indonesia Dassault Systémes Mirtha Yuliasti (kanan) mengamati motor listrik di sela-sela Diskusi Panel bertajuk Achieving Sustainable Mobility and Manufacturing Excellence in Indonesia yang diadakan oleh Dassault Systèmes di Jakarta, Kamis (26/10/2023). Dassault Systèmes memperkenalkan platform 3Dexperience untuk pasar kendaraan listrik Indonesia (EV) guna menjawab visi negara mengenai transportasi berkelanjutan. Bisnis

Director Nusantara Secom InfoTech Reinhard Sitorus (dari kiri), Transport & Mobility Industry Business Value Consultant Dassault Systèmes Yann Duguer, Site Leader Indonesia Dassault Systémes Mirtha Yuliasti dan Managing Director Electrum Patrick Adhiatmadja, berbincang di sela-sela Diskusi Panel bertajuk Achieving Sustainable Mobility and Manufacturing Excellence in Indonesia yang diadakan oleh Dassault Systèmes di Jakarta, Kamis (26/10/2023). Dassault Systèmes memperkenalkan platform 3Dexperience untuk pasar kendaraan listrik Indonesia (EV) guna menjawab visi negara mengenai transportasi berkelanjutan. Bisnis