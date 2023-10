AVP of Business Development and Partnership SME DOKU Herunata Joseph (kanan) bersama Manager of Operational Rumah BUMN Denpasar Widhi Gede Budiman, mengunjungi salah satu stan produk lokal Bali, pada acara pelatihan yang digelar Juragan DOKU di Rumah BUMN, Denpasar, Bali, Kamis (26/10/2023). Pelatihan ini dilakukan untuk mengedukasi UMKM mengenai pemanfaatan solusi pembayaran digital yang dimiliki Juragan DOKU untuk mendukung akselerasi bisnis. Bisnis/Yayus Yuswoprihanto