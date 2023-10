ERHA Edukasi Pencegahan Perundungan Anak di Sekolah

Head of Erha As.U.Wsh Vergina Butar-Butar (kedua kiri) bersama Head of CSR & Corp Relations Arya Noble Group Oemar Saputra (kedua kanan) saat berbincang dengan murid SDN Pasir Sari 02 di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (21/10/2023). Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan "Berkarya Bercerita X Erha As.U.Wsh bersama dengan komunitas Wish Friend untuk membantu meningkatkan pendidikan literasi anak dan edukasi terkait pencegahan perundungan di lingkungan sekolah. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah