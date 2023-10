Ulang Tahun ke-25, PT Supra Boga Lestari Tbk. Gelar Serangkaian Program Peduli Lingkungan

Chief Marketing and Merchandising Officer PT Supra Boga Lestari Tbk. (RANC) Maria Suwarni memberikan pemaparan dalam konferensi pers perayaan ulang tahun ke-25 Ranch Market di Jakarta, Kamis (19/10/2023). Pada peringatan tahun ke-25 ini, perseroan mengadakan serangkaian program peduli lingkungan, salah satunya adalah Sustaining Our World for a Better Tomorrow yang menyediakan drop box untuk limbah plastik di beberapa outlet Ranch Market. Bisnis/Himawan L Nugraha

Chief Marketing and Merchandising Officer PT Supra Boga Lestari Tbk. (RANC) Maria Suwarni (kiri) dan Corporate Secretary & Direktur Hady Purnama berbincang di sela-sela konferensi pers perayaan ulang tahun ke-25 Ranch Market di Jakarta, Kamis (19/10/2023). Pada peringatan tahun ke-25 ini, perseroan mengadakan serangkaian program peduli lingkungan, salah satunya adalah Sustaining Our World for a Better Tomorrow yang menyediakan drop box untuk limbah plastik di beberapa outlet Ranch Market. Bisnis/Himawan L Nugraha