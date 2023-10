PT Heinz ABC Indonesia Luncurkan Kampanye #KeluargaGemarIkanbersamaABC

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam momentum peringatan Hari Pangan Sedunia di bulan Oktober ini, PT Heinz ABC Indonesia (ABC) meluncurkan rangkaian kegiatan edukasi publik bertemakan #KeluargaGemarIkanbersamaABC, sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya kaum ibu, akan pentingnya budaya gemar makan ikan, serta mengenal lebih dalam berbagai manfaat gizi dari produk ikan olahan Sarden sebagai alternatif sumber protein hewani untuk keluarga. Kolaborasi strategis ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk Pemerintah, pelaku usaha, pakar, komunitas, dan media masa, untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang cerdas gizi, sekaligus mendukung sosialisasi kampanye GEMARIKAN yang dicanangkan Pemerintah menuju Indonesia yang sehat, bebas stunting.



Sebagai awal, ABC menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan RI berserta ahli gizi dalam acara Parent Session #KeluargaGemarIkanBersamaABC bersama lebih dari 50 anggota komunitas ibu, Kader & Pokja Posyandu serta para penggiat komunitas ibu. Parent Session pertama ini diadakan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Lenteng Agung, Jakarta Selatan, sebagai perwujudan ruang edukasi masyarakat dan keluarga.



Dalam sambutannya, Mira Buanawati, General Counsel, Head of Corporate, Regulatory Affairs, Kraft Heinz Indonesia & Papua New Guinea, mengatakan: “Sebagai perusahaan makanan yang telah hadir selama hampir 50 tahun di Indonesia, kami tidak hanya terus berinovasi, namun juga hadir dengan langkah nyata untuk memberikan dampak positif di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan nilai perusahaan ‘we do the right thing’, dimana kami senantiasa berperan aktif menciptakan kolaborasi untuk mendorong pemenuhan gizi masyarakat yang lebih baik dan menghadirkan generasi muda yang kuat dan sehat.”