Presiden Unit Bisnis Financial Technology GoTo Hans Patuwo memberikan penjelasan saat membuka acara peluncuran GoPay Tabungan by Jago di Jakarta, Rabu (18/10/2023). GoPay, bagian dari GoTo Financial, dan Bank Jago pada hari ini resmi meluncurkan layanan GoPay Tabungan by Jago, rekening untuk transaksi sehari-hari yang bisa diakses melalui aplikasi GoPay atau Gojek. Layanan terbaru ini menjadi bagian perjalanan evolusi GoPay dalam menghadirkan beragam layanan finansial yang inovatif, menyusul diluncurkannya aplikasi GoPay pada Juli 2023.

Presiden Unit Bisnis Financial Technology GoTo Hans Patuwo (kiri) dan Direktur Utama Bank Jago Arief Harris Tandjung (kanan) meresmikan peluncuran layanan GoPay Tabungan by Jago di Jakarta, Rabu (18/10/2023). GoPay Tabungan by Jago adalah rekening transaksi sehari-hari pertama di Indonesia yang menggabungkan layanan uang elektronik (e-money) yang simpel dengan keunggulan bank. Jika sebelumnya GoPay hanya digunakan sebagai layanan pembayaran, kini GoPay juga dapat digunakan untuk transfer, menyimpan uang untuk transaksi sehari-hari, mengajukan pinjaman, dalam satu aplikasi.