PT Sharp Electronics Indonesia Luncurkan Sharp Purefit Series FX-S120Y

Presiden Direktur PT Sharp Electronics Indonesia Shinji Teraoka memberikan paparan saat peluncuran Purefit series FX-S120Y di Jakarta, Rabu (18/10/2023). Sharp Purefit series FX-S120Y tidak hanya menawarkan fungsi sebagai penjernih udara yang dapat menyediakan udara sehat dengan kapasitas besar namun juga dapat difungsikan sebagai pelengkap dekorasi hunian yang modern dan sophisticated. Dibalut dengan dua pilihan warna charcoal dan off-white produk penjernih udara tersebut dijual dengan harga sekitar Rp7 juta per unit. Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Presiden Direktur PT Sharp Electronics Indonesia Shinji Teraoka (tengah), National Sales Senior GM Andry Adi Utomo (kedua kanan), PSG Manager for AC and Air Purifier Yudha Eka Putra (kiri), PSG HA Assistant Manager Andrew Gultom (kedua kiri), dan Product Manager PCI Global Product Planning Department Sharp Corporation Yuma Higashiura saat peluncuran Purefit series FX-S120Y di Jakarta, Rabu (18/10/2023). Sharp Purefit series FX-S120Y tidak hanya menawarkan fungsi sebagai penjernih udara yang dapat menyediakan udara sehat dengan kapasitas besar namun juga dapat difungsikan sebagai pelengkap dekorasi hunian yang modern dan sophisticated. Dibalut dengan dua pilihan warna charcoal dan off-white produk penjernih udara tersebut dijual dengan harga sekitar Rp7 juta per unit. Bisnis/Fanny Kusumawardhani