CIMB Niaga Gelar Kejar Mimpi Goes To School di Cirebon

Brand Strategy & Experience Head CIMB Niaga Muhamad Firdaus Andjar (kiri), Corporate Communications Head Hery Kurniawan (kanan), dan Branch Manager CIMB Niaga Cabang Yos Sudarso Cirebon Finna Astuti, berfoto bersama siswa-siswi pemenang lomba Kata Mutiara saat acara Kejar Mimpi Goes To School di SD Negeri Dukuh Semar I Cirebon, Jawa Barat, Selasa (17/10/2023). Kejar Mimpi Goes To School merupakan upaya CIMB Niaga untuk turut membantu memajukan pendidikan di Indonesia. Adapun kegiatan kesukarelawanan yang dilakukan antara lain renovasi dan merapikan sekolah, berbagi pembelajaran inspiratif bahasa Inggris dan literasi keuangan, donasi Program Sejuta Buku, donasi Dana Kebajikan dari nasabah CIMB Niaga Syariah, bantuan fasilitas penunjang pendidikan serta Parenting Class bagi orang tua yang dibimbing langsung oleh psikolog.

Branch Manager CIMB Niaga Cabang Yos Sudarso Cirebon Finna Astuti (kiri) bersama karyawan CIMB Niaga mengecat tembok saat menjadi volunteer dalam Kejar Mimpi Goes To School di SD Negeri Dukuh Semar I Cirebon, Jawa Barat, Selasa (17/10/2023).