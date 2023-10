PT DCI Indonesia Tbk. Berhasil Menjadi Operator Data Center Pertama di Asia Tenggara

Bisnis.com, JAKARTA - PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) atau DCI yang merupakan penyedia infrastruktur data center terkemuka di Indonesia, berhasil mencapai tonggak sejarah penting dengan menjadi operator data center pertama di Asia Tenggara yang mendapatkan penghargaan Tier IV Gold Certification of Operational Sustainability (TCOS) dari Uptime Institute.



Uptime Institute merupakan Otoritas Infrastruktur Digital Global yang berfokus pada penilaian dan peningkatan keandalan, ketahanan, dan keberlanjutan pusat data dan infrastruktur penting.



Sertifikasi Tier IV Gold TCOS melengkapi serangkaian tolak ukur global teratas yang dimiliki DCI bersama dengan Tier IV Certification of Design Documents dan Tier IV Certification of Constructed Facilities.