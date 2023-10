PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Ajak Investor Mendiversifikasi Investasinya di Pasar Modal

Head of Investment Information PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Martha Christina menyampaikan paparan dalam Media Day bertajuk The Beauty of Index Investing, Index Fund and Capital Market Insights di Jakarta, Selasa (17/10/2023). Dalam diskusi tersebut Mirae Asset menyarankan investor perlu mendiversifikasi investasinya di pasar modal dengan berinvestasi pada reksa dana indeks yang dengan risiko yang terukur sekaligus tingkat pengembalian investasi (return) yang lebih optimal. Bisnis/Suselo Jati

Siluet Head of Investment Specialist PT Syailendra Capital Teguh Bagja S. menyampaikan paparan dalam Media Day bertajuk The Beauty of Index Investing, Index Fund and Capital Market Insights di Jakarta, Selasa (17/10/2023). Dalam diskusi tersebut Mirae Asset menyarankan investor perlu mendiversifikasi investasinya di pasar modal dengan berinvestasi pada reksa dana indeks yang dengan risiko yang terukur sekaligus tingkat pengembalian investasi (return) yang lebih optimal. Bisnis/Suselo Jati