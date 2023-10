Akses Pembayaran Digital Juragan doku

AVP of Business Development and Partnership SME Doku Herunata Joseph (kanan) didampingi Co-Founder OH Beauty Festival Irina Chatarina melakukan proses pembayaran digital melalui metode scan QRIS pada acara OH Beauty Festival di Jakarta, Jumat (6/10/2023). Juragan Doku menyediakan akses pembayaran digital melalui metode scan QRIS bagi lebih dari 70 tenant yang merupakan merek kecantikan lokal populer pada ajang tersebut. Selain QRIS, Juragan Doku juga menyediakan fitur-fitur andalan untuk mendukung kelancaran transaksi para tenant, seperti e-katalog dan payment link. Bisnis/Yayus Yuswoprihanto