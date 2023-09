Kampanye Berwisata di Taiwan Dengan Konsep Slow Travel

Director of Tri-Mountain National Scenic Area Headquarters, Tourism Administration, Ministry of Transportation and Communications of Taiwan Tsao Chung Yu memberikan pemaparan dalam acara pengenalan kampanye ‘Tri-Mountain Multiple Surprise’ di Jakarta, Rabu (20/9/2023). Kampanye kawasan wisata di Taiwan ini berfokus meningkatkan kualitas pariwisata yang ramah bagi wisatawan mancanegara, termasuk wisatawan Muslim dari Indonesia. Salah satu hal yang dilakukan adalah menghadirkan halal tourism agar para wisatawan dapat menikmati liburan sambil beribadah dengan tenang. Bisnis/Himawan L Nugraha