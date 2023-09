Bank DBS Indonesia Raih Penghargaan Dalam Ajang The 16th Indonesia PR of The Year 2023

Head of Group Strategic Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia Mona Monika (kiri) menerima penghargaan PR Practitioner of the Year untuk kategori Spokesperson dengan predikat Very Good dari Group Chief Editor SWA Media Group Kemal E. Gani (kanan) dalam ajang The 16th Indonesia PR of The Year 2023 yang digelar Majalah MIX di Jakarta, Rabu (20/9/2023).

VP Internal Communications PT Bank DBS Indonesia Riany Agustina Warganegara (kanan) menerima penghargaan PR Program of The Year untuk kategori Internal PR Program dari Pemimpin Redaksi Majalah MIX MarComm Lis Hendriani dalam ajang The 16th Indonesia PR of The Year 2023 yang digelar Majalah MIX di Jakarta, Rabu (20/9/2023).

External Communications Group Strategic Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia, Rifka Suryandari (kanan) menerima penghargaan PR Program of The Year untuk kategori Creative Corporate Reputation untuk webseries “heart work(s)” dalam ajang The 16th Indonesia PR of The Year 2023 yang digelar Majalah MIX di Jakarta, Rabu (20/9/2023).