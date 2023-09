Taman Margasatwa Ragunan Menjadi Taman Konservasi Mengenai Pengolahan Sampah

Bisnis.com, JAKARTA - Taman Margasatwa Ragunan (TMR) menjadi taman konservasi yang pertama memiliki program Waste to Energy (WTE) dan juga Learning Center mengenai pengolahan sampah. Kini TMR secara mandiri mampu mengubah limbah organik terutama kotoran hewan, menjadi gas dan tenaga listrik.



Waste to Energy (WTE) dan juga Learning Center tersebut merupakan hasil kerja sama TMR dengan PT Paiton Energy melalui program Waste to Energy CSR Project, sebagai solusi pengelolaan limbah yang terintegrasi dengan pengembangan energi terbarukan.



PT Paiton Energy melakukan pemasangan dan pengoperasian delapan unit mesin biodigester yang berfungsi untuk mengolah kotoran hewan dan sampah organik untuk menghasilkan biogas yang dapat menggerakkan mesin pembangkit listrik atau disebut sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Biogas yang dapat menghasilkan listrik sebesar 234 kWh.