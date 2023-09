Harga kemiri Kupas di Tingkat Pedagang Pengumpul Naik Akibat Menurunnya Produksi

Warga menunjukkan kemiri kupas di Desa Uwemanje, Kinovaro, Sigi, Sulawesi Tengah, Senin (18/9/2023). Harga kemiri kupas di tingkat pedagang pengumpul di wilayah itu naik dari rata-rata Rp37 ribu per kilogram menjadi Rp40 ribu per kilogram, sedangkan kemiri mentah (belum dikupas) naik dari rata-rata Rp7 ribu menjadi Rp8 ribu per kilogram yang disebabkan menurunnya produksi memasuki musim gugur kering bagi pohon kemiri hutan di wilayah itu. ANTARA/Basri Marzuki