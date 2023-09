PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Targetkan Pembiayaan Konsumer Tumbuh Hingga 130 Persen Pada AKhir Tahun

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. menargetkan pembiayaan konsumer dapat tumbuh lebih dari 130% pada akhir 2023, dengan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) menjadi salah satu bisnis andalan.



Strategi mendorong KPR antara lain dilakukan melalui peluncuran program KPR Hijrah Baitullah.



Program ini dapat digunakan untuk pembelian rumah baru, pengalihan pembiayaan (take over atau take over plus top up) dan pembiayaan konsumsi beragun properti atau refinancing dengan manfaat tambahan mendapatkan tabungan iB Hijrah Haji/Umrah sebesar Rp25 juta untuk pendaftaran porsi haji atau biaya umrah bagi yang sudah berhaji.