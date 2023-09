Bank DBS Donasikan Sebagian Bunga Tabungan Untuk Penyediaan Akses Transportasi

Head of Segmentation and Liabilities PT Bank DBS Indonesia Natalina Syabana, Consumer Banking Director PT Bank DBS Indonesia Rudy Tandjung, dan Program & Project Assess Yayasan Tangan Pengharapan Raja Sigalingging hadir dalam acara “Satu Langkah Wujudkan Jutaan Impian bersama DBS Green Savings” untuk mengumumkan kerja sama antara Bank DBS Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan di Jakarta, Kamis (14/9/23). Kolaborasi ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan remaja di Indonesia Timur, khususnya terkait akses kepada pendidikan yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan visi Bank DBS Indonesia untuk menjadi “Best Bank for a Better World” dengan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat.