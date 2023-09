Bank Mandiri Gelar Livin Fest di Mall Grand Indonesia

Direktur Information Technology PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Timothy Utama (dari kanan), Direktur Jaringan & Retail Banking Aquarius Rudianto, dan Direktur Keuangan dan Strategi Sigit Prastowo berbincang di sela-sela pembukaan Livin' Fest di Mall Grand Indonesia, Jakarta, Kamis (14/9/2023). Dalam acara ini Bank Mandiri turut menggelar program #SuperAPPSuperLengkAPP yang memperkenalkan lebih dari 70 fitur keuangan Livin’ by Mandiri secara langsung ke masyarakat mulai dari pembukaan rekening, pembayaran, investasi, pinjaman serta terhubung lebih dari 3.000 biller dan jutaan merchant QRIS. Hingga Agustus 2023, Livin' by Mandiri telah diunduh sebanyak 30 juta kali dan mengelola lebih dari 1,5 miliar transaksi dengan nilai menembus Rp1.500 triliun. Bisnis/Arief Hermawan P

