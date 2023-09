IFG International Conference 2023 Memberikan Kontribusi Positif Terhadap Penguatan Literasi

Sekretaris Perusahaan Indonesia Financial Group (IFG) Oktarina Dwidya Sistha (kiri), Senior Executive Vice President (SEVP) IFG Progress Reza Y Siregar (tengah) dan Senior Research Associate Ibrahim Kholilul Rohman memberikan paparan saat acara peluncuran IFG International Conference 2023 di Jakarta, Rabu (13/9/2023). IFG melalui IFG Progress akan menggelar IFG International Conference 2023 pada 19 dan 20 September 2023 mendatang. Mengusung tema Shaping the Foundations for Sustainable & Resilient Insurance and Pension Fund, acara tahunan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif terhadap penguatan literasi di sektor asuransi dan dana pensiun bagi pelaku industri, masyarakat luas, serta pemangku kepentingan terkait. Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Sekretaris Perusahaan Indonesia Financial Group (IFG) Oktarina Dwidya Sistha (kiri), Senior Executive Vice President (SEVP) IFG Progress Reza Y Siregar (tengah) dan Senior Research Associate Ibrahim Kholilul Rohman memberikan paparan saat acara peluncuran IFG International Conference 2023 di Jakarta, Rabu (13/9/2023). IFG melalui IFG Progress akan menggelar IFG International Conference 2023 pada 19 dan 20 September 2023 mendatang. Mengusung tema Shaping the Foundations for Sustainable & Resilient Insurance and Pension Fund, acara tahunan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif terhadap penguatan literasi di sektor asuransi dan dana pensiun bagi pelaku industri, masyarakat luas, serta pemangku kepentingan terkait. Bisnis/Fanny Kusumawardhani