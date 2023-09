KPMG Siddharta Advisory Investasi Rp 150 Miliar di Indonesia

Chief Executive Officer KPMG Siddharta Advisory Irwan Djaja (kedua kanan) bersama Managing Partner KPMG in Singapore & Board Member of KPMG International Ong Pang Thye (kedua kiri), Partner, Head of KPMG ESG KPMG in Singapore Sharad Somani (kiri) dan Head of Risk Consulting KPMG Siddharta Advisor Denny Hanafy berbincang disela-sela acara media briefing KPMG di Jakarta, Selasa, (29/8/2023). KPMG Siddharta Advisory mengumumkan investasi signifikan senilai Rp150 miliar (US$9,8 juta) dalam kurun waktu lima tahun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan transformasi bisnis, dan membangun kolaborasi regional di Indonesia. Bisnis