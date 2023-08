Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) Kembali Digelar, Ini Dia Para Pemenangnya

Presiden Komisaris PT Jurnalindo Aksara Grafika (JAG) Hariyadi B. Sukamdani memberikan sambutan saat acara Bisnis Indonesia Financial Award 2023 di Jakarta, Kamis (24/8/2023). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Presiden Komisaris PT Jurnalindo Aksara Grafika (JAG) Hariyadi B. Sukamdani memberikan sambutan saat acara Bisnis Indonesia Financial Award 2023 di Jakarta, Kamis (24/8/2023). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan Arif Wibisonornmemberikan sambutan saat acara Bisnis Indonesia Financial Award 2023 di Jakarta, Kamis (24/8/2023). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Vice President Director Bank INA Yulius Purnama Junaedi (dari kanan), Financing Business Planning & Support Head BTPN Syariah Hendrianto, Direktur Utama Bank NTB Syariah Kukuh Rahardjo, Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk. Hera F. Haryn, Presiden Komisaris PT Jurnalindo Aksara Grafika (JAG) Hariyadi B. Sukamdani, Direktur Pemasaran Hery Trianto, Public Relation Bank DBS Indonesia Rifka Suryandari, Managing Director Wholesale Banking Director UOB Harapman Kasan dan Group Head Digital Bisnis Digital Bank DKI Fajar Kusuma berfoto bersama seusai penyerahaan penghargaan The Best Performance Bank saat acara Bisnis Indonesia Financial Award 2023 di Jakarta, Kamis (24/8/2023). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Head Global Transaction Banking Bank BNP Paribas Indonesia Paul K (dari kanan), Direktur Finance, Risk & Operations Mandiri Taspen Atta Alva Wanggai, Direktur Bisnis BPD Bali I Nyoman Sumanaya, Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk. Hera F. Haryn, Presiden Direktur PT Jurnalindo Aksara Grafika (JAG) Lulu Terianto, Direktur PT Bisnis Indonesia Gagaskreasitama Chamdan Purwoko, Direktur Keuangan Operasional & Teknologi Informasi Bank Kalteng Ahmad Selanorwanda, Pemimpin Cabang Jakarta Bank Kalbar Nurfahruzi, Financing Business Planning & Support Head BTPN Syariah Hendrianto dan Direktur Compliance & Human Capital Bank Mega Yuni Lastianto berfoto bersama seusai penyerahaan penghargaan The Most Efficient Bank saat acara Bisnis Indonesia Financial Award 2023 di Jakarta, Kamis (24/8/2023). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Head of Marketing & Corporate Communications Panin Dai-ichi Life Andre Yoginata (dari kiri) bersama dengan Direktur PT Capital Life Syariah Edi Setiawan, Director and Chief Financial Officer Allianz Edwin Prayitno, Presiden Direktur BCA Life Christine Setyabudhi, Direktur PT Bisnis Indonesia Gagaskreasitama Chamdan Purwoko, Sales & Distribution Director Zurich Syariah Auralusia Rimadiana, SVP Accounting & Tax Asuransi Astra Feni Astrini dan President Director AIG Insurance Indonesia Robert Logie berfoto seusai penyerahaan penghargaan The Best Performance Insurance saat acara Bisnis Indonesia Financial Award 2023 di Jakarta, Kamis (24/8/2023). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Deputy Director Corporate Marketing & Credit BCA Finance Rahmat Susanto (dari kanan) bersama dengan Credit Management Division Head FIF Group Sadullah, Wakil Presiden Komisaris PT Jurnalindo Aksara Grafika (JAG) Soebronto Laras, Direktur Pemasaran Hery Trianto, Finance Director PT Hexa Finance Indonesia Ika Leorina Iskandar dan Direktur BFI Finance Andrew Adiwijanto berfoto bersama seusai penyerahaan penghargaan The Best Performance Multifinance saat acara Bisnis Indonesia Financial Award 2023 di Jakarta, Kamis (24/8/2023). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Corporate Finance Division Head & Corporate Secretary PT Indomobil Multi Jasa Tbk. Maureen Oktarita (dari kiri) bersama dengan Deputy Director Corporate Marketing & Credit BCA Finance Rahmat Susanto, Komisaris PT Jurnalindo Aksara Grafika (JAG) Dorothea Samola, Presiden Direktur Lulu Terianto, Finance Director PT Hexa Finance Indonesia Ika Leorina Iskandar dan Credit Management Division Head FIF Group Sadullah berfoto seusai penyerahaan penghargaan The Most Efficient Multifinance saat acara Bisnis Indonesia Financial Award 2023 di Jakarta, Kamis (24/8/2023). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Direktur Compliance & Human Capital BSI Tribuana Tunggadewi (kanan) berfoto bersama dengan Direktur Pemasaran PT Jurnalindo Aksara Grafika (JAG) Hery Trianto saat menerima penghargaan The Most Outstanding Bank Syariah saat acara Bisnis Indonesia Financial Award 2023 di Jakarta, Kamis (24/8/2023). Bisnis/Arief Hermawan

Wakil Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Rahayuningsih (kedua kanan), VP Transaction Banking Retail Sales PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Andhika Hendro Dwiantoro (kiri), Head of Corporate Affairs GoTo Financial Audrey Petriny (kedua kiri), dan CTO LinkAja Andri Qiantori berfoto bersama usai penyerahan penghargaan Survey/Polling saat acara Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2023 di Jakarta, Kamis (24/8/2023). Bisnis/Arief Hermawan P

Presiden Direktur PT BCA Finance Roni Haslim (dari kiri), Direktur Utama UOB Indonesia Indonesia Hendra Gunawan, Presiden Direktur PT Jurnalindo Aksara Grafika (JAG) Lulu Terianto, Presiden Komisaris Hariyadi B. Sukamdani, Direktur PT. Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Vera Eve Lim dan Head of Marketing & Corporate Communications Panin Dai-ichi Life Andre Yoginata yang mewakili Presiden Direktur Panin Dai-ichi Life Fadjar Gunawan berfoto bersama seusai penyerahaan penghargaan Best CTO, CFO & CEO saat acara Bisnis Indonesia Financial Award 2023 di Jakarta, Kamis (24/8/2023). Bisnis/Abdurachman

Pemimpin Grup Corporate Secretary PT Bank Sulselbar Rakhmat Nur Kadir (dari kiri), President Director Bernadus Wijaya, Wakil Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Fahmi Achmad, Direktur BRI Investasi Upik Susiyawati, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi dan Chief Operation Officer SGMW Multifinance Indonesia Aditya Syahrizal Effendi berfoto bersama seusai penyerahaan penghargaan Special Award saat acara Bisnis Indonesia Financial Award 2023 di Jakarta, Kamis (24/8/2023). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti