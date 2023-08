PT LG Electronics Indonesia Hadirkan LG Comfort Zone di Stasiun MRT Setiabudi Astra

Product Director Air Solution of LG Electronics Indonesia Mike Kim (kedua kanan), Marketing and Relations Director for LG Electronics Indonesia Jay Jang (kanan), Product Marketing Head of RAC LG Electronics Indonesia Abhinyano (kiri), Direktur Bidang Pengembangan Bisnis dan Kawasan Transit MRT Jakarta Farchad Mahfud (tengah), dan Division Head Commercial & Retail MRT Jakarta Rendy Primartantyo berbincang seusai meresmikan LG Comfort Zone di Jakarta, Kamis (24/8/2023). Memburuknya kualitas udara di ibukota dan beberapa kota besar di Indonesia, mendorong PT. LG Electronics Indonesia memberikan inspirasi dan edukasi kepada masyarakat untuk dapat menikmati udara segar dan sehat dengan menghadirkan LG Comfort Zone di stasiun MRT Setiabudi Astra. Bisnis/Abdurachman