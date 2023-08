CIMB Niaga Berikan Kemudahan Transaksi Pembayaran Antarnegara

Head of Marketing, Brand and Customer Experience PT Bank CIMB Niaga Tbk. Toni Darusman (kiri) mendampingi pengguna aplikasi CIMB THAI Digital Banking dari Thailand saat bertransaksi menggunakan QRIS Cross-Border di mesin OCTO Vending, Digital Lounge CIMB Niaga di Jakarta, Rabu (23/8/2023). CIMB Niaga memberikan kemudahan transaksi melalui QRIS Cross-border bagi warga negara asing (WNA) dari Thailand dan Malaysia, seiring kerja sama QRIS cross-border antara Bank Indonesia (BI) dengan Bank of Thailand (BoT) dan Bank Negara Malaysia (BNM). CIMB Niaga merupakan salah satu bank pertama yang mengimplementasikan QRIS cross-border tersebut. Bisnis/Arief Hermawan P