Garda Medika Melalui Express-Appointment dan Garda m-Klinik Berikan Layanan Medical Check Up Gratis

Bisnis.com, JAKARTA - Inovasi memegang peranan penting dan merupakan kunci dari sebuah perusahaan agar dapat terus memastikan bisnisnya berjalan secara berkelanjutan. Bagi Asuransi Astra, inovasi dianggap sebagai pusat bagi perusahaan dan telah menjadi budaya kerja yang secara spesifik tertuang pada salah satu core values perusahaan yakni agility. Selain bergerak agile dalam mengambil peluang yang muncul, perusahaan selalu mengedepankan komitmen dalam memberikan peace of mind pada setiap langkah para client hingga peserta, Garda Medika produk korporasi kesehatan dari Asuransi Astra kembali meningkatkan kualitas layanannya yang dijadikan sebagai salah satu upaya dalam memperoleh dan menjaga kepuasan dan kepercayaan. Melalui layanan Express-Appointment pada Garda M-Klinik, Garda Medika menawarkan layanan konsultasi dokter dan obat, pemberian obat hingga pemeriksaan mata menggunakan autorefraktor di GIIAS Tangerang, ICE, BSD periode 10 hingga 20 Agustus 2023.



Garda M-Klinik dihadirkan dengan dilengkapi fitur Express-Appointment, pendaftaran rawat jalan tanpa perlu mengantre dengan melakukan booking online di aplikasi Garda Mobile Medcare. Para peserta juga diberikan kemudahan melakukan monitoring antrean yang sedang berlangsung hingga proses pembayaran dan penebusan obat yang dapat dilakukan secara cashless. Fitur Express-Appointment merupakan fitur booking appointment dokter (janji temu dokter) yang terintegrasi dengan booking system dari pihak rumah sakit atau di berbagai jaringan provider Garda Medika lainnya yang dapat memberikan kemudahan untuk dapat memotong antrean admission rawat jalan, sehingga dapat langsung antre ke dokter. Fitur ini merupakan fitur appointment yang terintegrasi pertama di Indonesia, yang harapannya dapat menjadi solusi pertama dengan mengurangi waktu tunggu di rumah sakit atau jaringan provider Garda Medika lainnya serta Garda M-Klinik.



Pertama kali ada di GIIAS 2023, Garda M-Klinik merupakan layanan terkini guna menjawab dan menjadi andalan kebutuhan kesehatan para client hingga customer Garda Medika untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang terjangkau dan mudah diakses demi memberikan peace of mind. Infrastruktur yang tidak murah hingga efisiensi penyediaan in-house clinic menjadi kendala yang kerap dihadapi bagi beberapa client, menjadi alasan bagi Garda M-Klinik diluncurkan untuk dijadikan solusi melalui penyediaan layanan in-house clinic bagi perusahaan dalam memberikan layanan kesehatan comprehensive secara mobile baik untuk melakukan konsultasi umum dengan dokter dan pemberian obat, pertolongan pertama, medical check up hingga pemeriksaan mata menggunakan autorefraktor secara langsung.



Kini hadir melayani di GIIAS Tangerang, tepatnya di booth Isuzu yang terletak Hall 3, Garda M-Klinik diperuntukkan bagi para pengunjung yang ingin melakukan medical check up, konsultasi dokter umum dan obat, pemberian obat, dan pemeriksaan mata menggunakan autorefaktor melalui pendaftaran Express-Appointment hanya dengan melakukan download aplikasi Garda Mobil Medcare secara gratis yang tersedia di IOS/Android. Periode ini akan berlangsung mulai dari 10 Agustus hingga 20 Agustus 2023 dan dibuka untuk umum.



“Tak hanya mendukung dan meramaikan pameran GIIAS, namun Garda M-Klinik kami hadirkan untuk memberikan manfaat baik bagi para pengunjung khususnya para peserta Garda Medika. Dari medical check up, konsultasi dokter umum dan obat hingga pemeriksaan mata menggunakan autorefaktor kami hadirkan sehingga para peserta yang mungkin belum sempat melakukan pemeriksaan kesehatan dalam waktu lama tetap dapat merasakan peace of mind di tengah waktu jalan bersama dengan keluarga. Layaknya one click away, kemudahan akses dari pendaftaran tanpa mengantre dan monitoring antrean tanpa menunggu lama melakui Garda Mobile Medcare juga menjadi upaya kami dalam membuktikan komitmen dengan harapan menjadi asuransi yang memberikan perlindungan kesehatan gang dapat diandalkan,” Ujar Operation Director Asuransi Astra, Hendry Yoga.