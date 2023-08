BMW Indonesia Berkolaborasi Dengan Bluebird Group Hadirkan Pengalaman Premium Dengan BMW iX

President Director BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan (tengah) bersama President Director PT Blue Bird Tbk Adrianto Djokosoetono (kanan) dan Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O'tania (kiri) berbincang usai kerja sama BMW Indonesia dengan PT Blue Bird Tbk di Jakarta, Selasa (8/8/2023). Kerja sama strategis BMW Indonesia dan Bluebird Group menghadirkan pengalaman premium dengan BMW iX, kendaraan full listrik premium paling diminati di Indonesia saat ini dan tersedia untuk mengantarkan para pelanggan yang menginap di hotel-hotel mewah di Jakarta. Bisnis/Nurul Hidayat

President Director BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan (ketiga kiri) bersama President Director PT Blue Bird Tbk Adrianto Djokosoetono (ketiga kanan), General Manager The Westi Jakarta Samit Ganguly (kedua kanan), Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O'tania (kedua kiri), Vice President Sales and Network Development BMW Group Indonesia Bayu Riyanto (kiri) dan Commercial Director PT Blue Bird Tbk Coody Johasman Madjid (kanan) berfoto bersama usai kerja sama di Jakarta, Selasa (8/8/2023). Kerja sama strategis BMW Indonesia dan Bluebird Group menghadirkan pengalaman premium dengan BMW iX, kendaraan full listrik premium paling diminati di Indonesia saat ini dan tersedia untuk mengantarkan para pelanggan yang menginap di hotel-hotel mewah di Jakarta. Bisnis/Nurul Hidayat