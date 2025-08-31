Perayaan Gaya Hidup Sehat dan Seimbang

Bisnis.com, JAKARTA - ION WATER kembali menghadirkan IONATION 2025, festival workout dan wellness terbesar di Indonesia.

Memasuki edisi ke-6, acara ini semakin mempertegas komitmen ION WATER dalam menginspirasi masyarakat untuk hidup sehat dan seimbang.

IONATION 2025 menghadirkan 80 kelas workout di 10 kota, 33 jenis olahraga, 10 talkshow wellness, serta penampilan musik dari berbagai musisi dan DJ ternama.

Lebih dari 200 instruktur turut berpartisipasi, termasuk tokoh kebugaran dari dalam dan luar negeri.

Selain aktivitas olahraga, IONATION juga menghadirkan sesi wellness, beauty expo, dan ruang interaksi komunitas, sehingga menjadi ajang lengkap untuk kesehatan fisik, mental, dan sosial.