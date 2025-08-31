Perkuat Ekosistem Halal Lewat Kolaborasi

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) menyediakan one stop solution untuk nasabah yang ingin melakukan wisata halal ke luar negeri.

Bekerja sama dengan Saudi Airlines pada Saudia Travel Fair 2025, BSI menawarkan beragam promo menarik untuk nasabah mulai dari program cicilan nol persen (tanpa margin) untuk transaksi menggunakan BSI Hasanah Card serta diskon menarik lainnya dan memfasilitasi keinginan dan kebutuhan nasabah baik individu maupun korporat yang akan melakukan wisata halal ke berbagai negara bersama Saudi Arabia Airlines, kemudahan akses pembayaran, kebutuhan modal kerja dalam bentuk kerja sama Business to Business (B2B).