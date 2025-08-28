Bisnis Indonesia Premium
Panen Padi Hibrida NINGRAT NK 2133 di Jawa Timur

Padi hibrida Ningrat hasil inovasi Syngenta Indonesia yang dikembangkan khusus untuk mendukung peningkatan produktivitas padi dan swasembada beras nasional.
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 05:30
Bisnis.com, JAKARTA - Padi hibrida Ningrat (NK2133) hasil inovasi Syngenta Indonesia yang dikembangkan khusus untuk mendukung peningkatan produktivitas padi dan swasembada beras nasional dengan tiga keunggulan utama yaitu lebih bening, lebih berat dan tangguh.

Varietas ini menghasilkan malai panjang dengan 230-300 bulir isi per malai, potensi hasilnya hingga 13,9 ton/ha jauh di atas rata-rata produktivitas padi nasional yang saat ini 5,2 ton/ha serta kualitas pengolahan yang tinggi ditunjukkan melalui rendemen pecah kulit 79,9%, rendemen beras giling 71%, dan rendemen beras kepala 72,34%.

Panen Padi Hibrida NINGRAT NK 2133 di Jawa Timur
Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN Yudhistira Nugraha (kiri) bersama Direktur Perbenihan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Ladiyani Retno Widowati (kedua kanan) dan AMEA FC Head of Marketing & Strategy Syngenta James Taylor-Alford (kedua kiri) serta Seed Marketing Head Syngenta Indonesia Imam Sujono (kanan) memanen padi hibrida NINGRAT NK 2133 di Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (28/8/2025).
Panen Padi Hibrida NINGRAT NK 2133 di Jawa Timur
AMEA FC Head of Marketing & Strategy Syngenta James Taylor-Alford (kanan) berbincang dengan Seed Marketing Head Syngenta Indonesia Imam Sujono saat acara panen padi hibrida NINGRAT NK 2133 di Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (28/8/2025).
Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam

