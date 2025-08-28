Panen Padi Hibrida NINGRAT NK 2133 di Jawa Timur

Bisnis.com, JAKARTA - Padi hibrida Ningrat (NK2133) hasil inovasi Syngenta Indonesia yang dikembangkan khusus untuk mendukung peningkatan produktivitas padi dan swasembada beras nasional dengan tiga keunggulan utama yaitu lebih bening, lebih berat dan tangguh.

Varietas ini menghasilkan malai panjang dengan 230-300 bulir isi per malai, potensi hasilnya hingga 13,9 ton/ha jauh di atas rata-rata produktivitas padi nasional yang saat ini 5,2 ton/ha serta kualitas pengolahan yang tinggi ditunjukkan melalui rendemen pecah kulit 79,9%, rendemen beras giling 71%, dan rendemen beras kepala 72,34%.