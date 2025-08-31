Transformasi Digital Pembelajaran melalui eBook Interaktif EPUB 3.0

Bisnis.com, JAKARTA - Universitas Budi Luhur (UBL) menggandeng Arasoft Korea Selatan dan menggelar Pelatihan Pembuatan Buku Digital Interaktif berbasis standar global EPUB 3.0.

Rektor Universitas Budi Luhur, Prof.Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc mengemukakan pihaknya sangat mendukung kegiatan yang dilakukan Universitas Budi Luhur dan Arasoft. Menurut Agus, para dosen harus mulai melakukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang semakin pesat agar mempermudah proses belajar-mengajar para mahasiswa.

"Saya sangat mendukung kegiatan penuh manfaat ini," tuturnya di Jakarta, Rabu (27/8).

Dia optimistis kerja sama antara Universitas Budi Luhur dan Arasoft bisa memproduksi dosen yang memahami digitalisasi sekaligus menjadi pencipta konten digital interaktif untuk para mahasiswanya.

"Melalui pelatihan ini, para dosen dapat bertransformasi dari pengguna menjadi pencipta konten digital interaktif yang memberi nilai tambah bagi mahasiswa,” katanya.

Dia menegaskan bahwa Universitas Budi Luhur berkomitmen untuk menghadirkan pembelajaran yang modern dan interaktif.

"Kegiatan ini menjadi langkah strategis Universitas Budi Luhur dalam memperkuat kapasitas dosen dalam literasi digital dan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Selain meningkatkan efektivitas pengajaran, eBook interaktif juga menjadi sarana memperluas akses ilmu pengetahuan bagi mahasiswa lintas jurusan," ujarnya