Dorong Inovasi Produk, MBR Gandeng Prime Bread

Bisnis.com, JAKARTA - PT Mulia Boga Raya Tbk (MBR), anak usaha PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (Garudafood) sekaligus produsen keju merek Prochiz, berkolaborasi dengan Prime Bread meluncurkan varian terbaru roti isi krim rasa martabak manis.

Kolaborasi perdana ini merupakan bagian dari strategi pengembangan lini food service MBR yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan penjualan MBR pada 2025. Di segmen ritel, MBR menjaga daya saing melalui inovasi produk, termasuk peluncuran Prochiz Gold Slice Isi 2 edisi spesial kemerdekaan Agustus 2025 yang mencatatkan peningkatan penjualan konsisten.

Bersamaan dengan peluncuran produk ini, PT Mulia Boga Raya Tbk. juga mencatatkan kinerja keuangan positif pada Semester I/2025. Penjualan bersih tumbuh sebesar 12,2 % menjadi Rp681,36 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dan laba bersih tumbuh 37,5 % dari sebelumnya Rp66,64 miliar menjadi Rp 91,47 miliar.