BTN Catat Laba Bersih Rp1,7 Triliun per Juni 2025

. Capaian tersebut tumbuh 13,6% year-on-year (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,5 triliun.
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 06:30
Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. membukukan laba bersih sebesar Rp1,7 triliun hingga 30 Juni 2025. Capaian tersebut tumbuh 13,6% year-on-year (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,5 triliun.

Peningkatan laba bersih ditopang oleh pendapatan bunga kredit yang naik 23,5% yoy menjadi Rp18,50 triliun, serta keberhasilan perseroan melakukan efisiensi proses bisnis di tengah tantangan makroekonomi.

Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit dan pembiayaan BTN tumbuh 6,8% yoy menjadi Rp376,11 triliun pada semester I/2025. Pertumbuhan ini ditopang oleh sektor perumahan maupun non-perumahan.

Di sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) tercatat naik 11,2% yoy menjadi Rp406,38 triliun. Kenaikan tersebut sejalan dengan strategi BTN memperkuat basis pendanaan, khususnya dana murah, sekaligus hasil dari optimalisasi akuisisi pengguna baru melalui aplikasi Bale by BTN.

BTN Catat Laba Bersih Rp1,7 Triliun per Juni 2025
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu memberikan paparan laporan keuangan BTN Semester I/2025 di Menara 2 BTN, Jakarta, Rabu (27/8/2025). Bisnis
BTN Catat Laba Bersih Rp1,7 Triliun per Juni 2025
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu (tengah) didampingi Direktur Network & Retail Funding BTN Rully Setiawan (kiri), Direktur Finance & Strategy BTN Nofry Rony Poetra (kedua kiri), Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo (kedua kanan), dan SEVP Digital Business BTN Thomas Wahyudi (kanan) berbincang seusai paparan kinerja di Menara 2 BTN, Jakarta, Rabu (27/8).
Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam

