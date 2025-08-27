BTN Catat Laba Bersih Rp1,7 Triliun per Juni 2025

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. membukukan laba bersih sebesar Rp1,7 triliun hingga 30 Juni 2025. Capaian tersebut tumbuh 13,6% year-on-year (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,5 triliun.

Peningkatan laba bersih ditopang oleh pendapatan bunga kredit yang naik 23,5% yoy menjadi Rp18,50 triliun, serta keberhasilan perseroan melakukan efisiensi proses bisnis di tengah tantangan makroekonomi.

Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit dan pembiayaan BTN tumbuh 6,8% yoy menjadi Rp376,11 triliun pada semester I/2025. Pertumbuhan ini ditopang oleh sektor perumahan maupun non-perumahan.

Di sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) tercatat naik 11,2% yoy menjadi Rp406,38 triliun. Kenaikan tersebut sejalan dengan strategi BTN memperkuat basis pendanaan, khususnya dana murah, sekaligus hasil dari optimalisasi akuisisi pengguna baru melalui aplikasi Bale by BTN.