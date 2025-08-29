JFX & PT KBI Gelar Seminar Mini Brent Crude Oil Futures

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bursa Berjangka Jakarta (“Jakarta Futures Exchange/JFX”) dan PT Kliring Berjangka Jakarta (“PT KBI”) menggelar Seminar Mini Brent Crude Oil Futures di Hotel Orchardz Industri, Jakarta, sebagai upaya memperkuat literasi perdagangan berjangka energi global di Indonesia.

Mengusung tema “Fueling Profits: Mastering Brent Crude Oil Trading”, seminar ini menghadirkan James Brodie, Head of Learning and Development ONYX Capital Group, London, sebagai pembicara utama. Turut hadir mewakili regulator adalah Kepala Bappebti, Bapak Tirta Karma Senjaya, serta jajaran pejabat eselon II di lingkungan Bappebti. Acara ini diikuti secara antusias oleh perwakilan anggota bursa, pelaku industri, dan masyarakat umum yang tertarik untuk memahami dinamika pasar minyak dunia.Acara diikuti oleh perwakilan anggota bursa, pelaku industri, dan masyarakat yang tertarik mempelajari dinamika pasar minyak dunia.

Dalam sambutannya, Direktur Utama JFX, Bapak Bpk. Yazid Kanca Surya, menyampaikan, :

“MMelalui seminar ini, JFX ingin memberikan pemahaman komprehensif mengenai peluang dan strategi pemanfaatan produk Brent Crude Oil Futures, sekaligus membuka akses lebih luas bagi pelaku pasar domestik terhadap instrumen global yang likuid.”

Direktur Utama PT KBI, Bapak Bpk. Budi Susanto, menambahkanmenyampaikan:

“Sebagai mitra strategis JFX, PT KBI menyambut baik inisiatif pengembangan instrumen global dalam seminar ini. Literasi yang kuat mengenai dinamika pasar derivatif minyak mentah global, khususnya Brent Crude Oil, menjadi pilihan penting bagi pelaku usaha untuk dapat berpartisipasi. PT KBI hadir untuk memastikan seluruh sistem kliring penjaminan dan penyelesaian transaksi yang dilakukan berjalan secara handal dan sesuai integritas pasar.”

Kepala Bappebti, Bpk. Tirta Karma Senjaya turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara ini. Beliau menegaskan, “Literasi yang baik adalah fondasi bagi pasar yang sehat dan inklusif. Langkah proaktif JFX dan KBI ini sangat sejalan dengan visi Bappebti untuk menciptakan ekosistem perdagangan berjangka yang maju, berintegritas, dan dapat diandalkan oleh seluruh pelaku usaha.”

Dengan terselenggaranya seminar ini, JFX dan KBI ingin dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan pelaku industri dalam memanfaatkan instrumen perdagangan berjangka, sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem pasar komoditas internasional.