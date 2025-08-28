Peringati Milad ke-59, Hasnur Group Terus Berkontribusi Positif untuk Banua dan Bangsa

Bisnis Indonesia Premium
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 06:30
Bisnis.com, JAKARTA - Hasnur Group menandai usia ke-59 dengan menggelar acara puncak syukuran di Masjid Hasnur Asy Syajaroh, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, pada Rabu (27/8/2025). Acara berlangsung khidmat dan penuh rasa syukur dan dihadiri jajaran pemegang saham, manajemen, karyawan, serta tamu undangan.

Rangkaian acara diawali dengan pembacaan syair Maulid Al Habsyi oleh Grup Ruuhul Musthofa untuk menyambut tamu dan undangan, kemudian dilanjutkan dengan lantunan ayat suci Al-Qur’an oleh Ust. Ahmad Saufi.

Sambutan pertama disampaikan oleh CEO Hasnur Group, Zainal Hadi HAS HB yang menyoroti tantangan ekonomi global yang berdampak pada sektor batu bara dan kelapa sawit. Meski demikian, ia menegaskan semangat pantang menyerah dan ketangguhan seluruh insan Hasnur Group adalah kunci kokoh yang menjaga perusahaan tetap bertahan.

“Ketangguhan yang kita maksud bukan sekadar bertahan, tetapi juga beradaptasi, berinovasi, dan berjuang bersama. Kita ini seperti kapal yang berlayar di tengah ombak besar, dan saya yakin seluruh insan Hasnur Group adalah pelaut tangguh itu,” ujar Zainal.

Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Hasnuryadi Sulaiman, mewakili keluarga Founder Hasnur Group. Ia menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Yordania dan bertemu ulama besar Habib Umar bin Hafidz, yang menyampaikan kesan mendalam terhadap Founder Hasnur Group, almarhum H. Abdussamad Sulaiman HB, serta Hj. Nurhayati. Hasnuryadi turut menegaskan pesan keluarga besar agar seluruh insan Hasnur Group senantiasa mengamalkan 7 Nilai Inti perusahaan dalam kehidupan sehari-hari.

“Seperti pesan Abah, pelaut tangguh tidak lahir di laut tenang, tetapi di tengah badai. Dengan ketujuh nilai inti Hasnur Group, insyaAllah kita mampu bersatu, bekerja sama, dan mengabdi untuk Banua Kalimantan tercinta dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Hasnuryadi yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Periode 2025 – 2030.

Pada kesempatan yang sama, Bapak Hasnuryadi juga menyampaikan rasa bangga atas penghargaan Bintang Mahaputera Pratama yang dianugerahkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto kepada almarhum H. Abdussamad Sulaiman HB, bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Saya ditugaskan oleh keluarga untuk mewakili menerima penghargaan bagi Abah tercinta. Bahkan, Bapak Presiden menyampaikan betapa beliau sangat terkesan dengan apa yang dilakukan Abah selama hidupnya dan berpesan agar keluarga besar Hasnur Group terus berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional,” ungkapnya.

Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam

