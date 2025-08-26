INSA Tanam Ratusan Bibit Mangrove di Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA — Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-58, Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) menggelar aksi lingkungan bertajuk INSA Peduli melalui penanaman mangrove di kawasan Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk, Jakarta Utara, Selasa (26/8/2025).

Program ini menjadi langkah nyata asosiasi pelayaran nasional dalam mendukung kelestarian lingkungan laut sekaligus memperkuat peran sektor pelayaran dalam pembangunan berkelanjutan.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan INSA menargetkan penanaman 5.000 bibit mangrove secara bertahap. Pada tahap awal, ratusan bibit mangrove telah ditanam di kawasan wisata alam tersebut.

“Industri pelayaran memiliki peran penting dalam mendukung transisi hijau. Melalui program ini, kami ingin berkontribusi pada kelestarian ekosistem laut sekaligus mendukung target dekarbonisasi sektor pelayaran,” ujarnya.

Carmelita menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan target International Maritime Organization (IMO) untuk mencapai net zero emission pada 2050. Program ini juga mendukung komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, yang menargetkan penurunan emisi sebesar 31,89 persen melalui upaya mandiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional.