Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BRI Life Perluas Inklusi Keuangan Melalui Transformasi Digital

PT Asuransi BRI Life kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas inklusi keuangan di Indonesia melalui transformasi digital
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 11:30
Share

Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi BRI Life kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas inklusi keuangan di Indonesia melalui transformasi digital. Atas konsistensi dan inovasi yang dijalankan, BRI Life berhasil meraih penghargaan “Indonesia Best Life Insurance 2025” dalam kategori Expanding Financial Inclusion through Digital Transformation (Life Insurance dengan Total Aset Rp10–25 Triliun).

Sebagai perusahaan asuransi jiwa yang berada di bawah naungan BRI Group, BRI Life terus memperkuat strategi digitalisasi secara menyeluruh. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan platform digital, integrasi layanan dalam ekosistem BRI, serta penyediaan produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa layanan asuransi jiwa dapat diakses dengan lebih mudah, cepat, dan aman oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto pada kesempatan lain menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan wujud nyata dari kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran manajemen dan insan BRI Life dalam membangun layanan asuransi yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan nasabah.

Aris menegaskan, “BRI Life secara konsisten mendorong inklusi keuangan digital melalui pemanfaatan teknologi untuk menghadirkan layanan asuransi yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat”.

BRI Life Perluas Inklusi Keuangan Melalui Transformasi Digital
Direktur Keuangan BRI Life Lim Chet Ming menerima penghargaan Indonesia Best Life Insurance 2025 dalam kategori Expanding Financial Inclusion through Digital Transformation (Life Insurance dengan Total Aset Rp10–25 Triliun).
1 / 2
BRI Life Perluas Inklusi Keuangan Melalui Transformasi Digital
Direktur Keuangan BRI Life Lim Chet Ming menerima penghargaan Indonesia Best Life Insurance 2025 dalam kategori Expanding Financial Inclusion through Digital Transformation (Life Insurance dengan Total Aset Rp10–25 Triliun).
2 / 2
Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton
2+

Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton

9 jam yang lalu

Layanan Jemput Bola Pemeriksaan Kesehatan Lansia
2+

Layanan Jemput Bola Pemeriksaan Kesehatan Lansia

10 jam yang lalu

Aksi Buruh di Depan Kompleks Parlemen Senayan
3+

Aksi Buruh di Depan Kompleks Parlemen Senayan

11 jam yang lalu

Ribuan Polisi Saip Amankan Aksi Buruh
2+

Ribuan Polisi Saip Amankan Aksi Buruh

12 jam yang lalu

Sebrangi Laut Tiap Hari Demi Sekolah
2+

Sebrangi Laut Tiap Hari Demi Sekolah

13 jam yang lalu

ESDM Ungkap 1,28 Juta Rumah Tangga Belum Dapat Akses Listrik
2+

ESDM Ungkap 1,28 Juta Rumah Tangga Belum Dapat Akses Listrik

13 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025
Premium
3 jam yang lalu

Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025

XLSmart, Indosat, and Telkomsel: ARPU and Subscriber Performance in H1 2025
Premium
4 jam yang lalu

XLSmart, Indosat, and Telkomsel: ARPU and Subscriber Performance in H1 2025

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Kadiv Propam: 7 Pelaku Penabrakan Driver Ojol Sudah Diamankan
Nasional
31 menit yang lalu

Kadiv Propam: 7 Pelaku Penabrakan Driver Ojol Sudah Diamankan

Kapolda Metro: Kami Akan Tindak Tegas Pelaku Pelindasan Driver Ojol
Hukum
34 menit yang lalu

Kapolda Metro: Kami Akan Tindak Tegas Pelaku Pelindasan Driver Ojol

Kapolda Metro Jaya Minta Maaf dan Sampaikan Duka Cita kepada Driver Ojol Dilindas Brimob
Nasional
1 jam yang lalu

Kapolda Metro Jaya Minta Maaf dan Sampaikan Duka Cita kepada Driver Ojol Dilindas Brimob

GOTO Investigasi Driver Ojol yang Dilindas Mobil Rantis Polisi
Nasional
1 jam yang lalu

GOTO Investigasi Driver Ojol yang Dilindas Mobil Rantis Polisi

Dana Asing Mengalir Deras, Pertumbuhan Ekonomi RI dan Penurunan BI Rate jadi Pendorong
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Dana Asing Mengalir Deras, Pertumbuhan Ekonomi RI dan Penurunan BI Rate jadi Pendorong

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

2

Harga Emas Antam & UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Kamis 28 Agustus 2025

3

HUMI Milik Tommy Soeharto Umumkan Perubahan Pemegang Saham, Simak Rinciannya

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

5

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 Tembus Rp2.018.000