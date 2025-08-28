BRI Life Perluas Inklusi Keuangan Melalui Transformasi Digital

Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi BRI Life kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas inklusi keuangan di Indonesia melalui transformasi digital. Atas konsistensi dan inovasi yang dijalankan, BRI Life berhasil meraih penghargaan “Indonesia Best Life Insurance 2025” dalam kategori Expanding Financial Inclusion through Digital Transformation (Life Insurance dengan Total Aset Rp10–25 Triliun).

Sebagai perusahaan asuransi jiwa yang berada di bawah naungan BRI Group, BRI Life terus memperkuat strategi digitalisasi secara menyeluruh. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan platform digital, integrasi layanan dalam ekosistem BRI, serta penyediaan produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa layanan asuransi jiwa dapat diakses dengan lebih mudah, cepat, dan aman oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto pada kesempatan lain menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan wujud nyata dari kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran manajemen dan insan BRI Life dalam membangun layanan asuransi yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan nasabah.

Aris menegaskan, “BRI Life secara konsisten mendorong inklusi keuangan digital melalui pemanfaatan teknologi untuk menghadirkan layanan asuransi yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat”.