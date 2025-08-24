Bisnis Indonesia Premium
Optik Melawai Gelar Pemeriksaan Mata Gratis dan Mendonasikan 1.000 Pasang Kacamata untuk Warga Jakarta Selatan

Optik Melawai melalui kegiatan Optik Melawai Peduli secara simbolis melakukan penyerahan donasi sebanyak 1.000 pasang kacamata kepada warga Jakarta Selatan.
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 07:19
Bisnis.com, JAKARTA - Optik Melawai melalui kegiatan Optik Melawai Peduli secara simbolis melakukan penyerahan donasi sebanyak 1.000 pasang kacamata kepada warga Jakarta Selatan. Pada kesempatan ini plakat simbolis donasi diberikan oleh Bapak James Hadisurjo, selaku General Manager Operation Optik Melawai kepada Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bapak M. Anwar. Kegiatan Optik Melawai Peduli ini merupakan agenda rutin sebagai wujud nyata kepedulian Optik Melawai terhadap kesehatan mata masyarakat.

Kegiatan sosial yang bertepatan dengan Festival Dewan Kota Jakarta Selatan ini berlangsung di Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selain kegiatan utama di Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Optik Melawai Peduli juga akan menggelar pemeriksaan mata gratis pada lima titik lokasi lainnya. Kelima titik lokasi tersebut adalah area Kebayoran Lama, Gandaria Utara, Pasar Minggu, Mampang, dan Tebet. Dengan demikian, warga di Jakarta Selatan dapat lebih mudah menjangkau lokasi pemeriksaan mata gratis.

Setiap warga yang akan menerima donasi kacamata harus mengikuti serangkaian pemeriksaan mata untuk mendapatkan resep sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mata. Dalam rangkaian pemeriksaan, ada dua tahap pemeriksaan refraksi mata yang dilayani oleh tenaga kesehatan optometris Optik Melawai. Tahap pertama yaitu pemeriksaan menggunakan alat auto refractometer untuk mengukur kondisi refraksi secara otomatis. Pada tahap kedua dilakukan pemeriksaan menggunakan Digital Chart Projector untuk memastikan ketepatan resep lensa pada kacamata yang akan diterima warga. Setelah melewati pemeriksaan refraksi mata, warga dapat memilih frame yang sesuai dengan bentuk wajah dan resep kacamata yang diberikan.

“Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Optik Melawai yang telah memberikan CSR nya kepada warga kami dan pemberian kacamata ini tidak diberikan begitu saja tapi juga adanya pemeriksaan terlebih dahulu  sehingga kacamata yang diberikan kepada warga itu bener-benar cocok dan sesuai kebutuhan. Dengan bantuan kacamata ini saya berharap kebutuhan warga akan kacamata dapat terpenuhi, apakah itu untuk belajar, untuk baca, untuk mengaji dan kebutuhan lainnya yang bisa membantu warga dalam melaksanakan aktifitasnya. Karena keberadaan kacamata ini sangat penting, termasuk juga untuk para Dawis dan PKK yang banyak kegiatannya. Saa juga berharap kerjasama ini bisa dilakukan terus oleh Optik Melawai karena masih banyak kaca mata-kaca mata yang dibutuhkan oleh warga kami,” ungkap Walikota Jakarta Selatan, M. Anwar.

General Manager Operation Optik Melawai, James Hadisurjo bersama Walikota Jakarta Selatan, M. Anwar meninjau kegiatan pemeriksaan mata gratis untuk warga di kantor Walikota Jakarta Selatan, Sabtu (23/8/25)
General Manager Operation Optik Melawai, James Hadisurjo (kiri) menyerahkan bantuan 1.000 kacamata kepada Walikota Jakarta Selatan, M. Anwar (ketiga kanan) pada acara Festival Dewan Kota, Jakarta Selatan 2025, di Jakarta, Sabtu (23/8/25). Bisnis
General Manager Operation Optik Melawai, James Hadisurjo menyerahkan kacamata kepada warga pada kegiatan pemeriksaan mata gratis untuk warga di kantor Walikota Jakarta Selatan, Sabtu (23/8/25)
Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam

