Begini Cara Membangun Branding UMKM agar Berdaya Saing di Era Digital

Sampoerna bersama pemangku kepentingan terkait berupaya meningkatkan kapabilitas SDM pengusaha UMKM agar lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing.
Jumat, 22 Agustus 2025 | 22:17
Bisnis.com, JAKARTA - Membangun branding atau identitas merek di era digital memainkan peran penting agar usaha berkelanjutan dan dapat menyasar target pasar yang tepat. Untuk itu, pengusaha UMKM perlu memahami cara membangun branding yang tepat.

Co-founder & Director Sun Eater Group Kukuh Rizal mengatakan pertumbuhan lokapasar (e-Commerce) dan sosial media telah mengakselerasi banyak sektor menjadi lebih dinamis untuk menjawab kebutuhan konsumen.

"Dalam banyak proyek yang saya kerjakan, biasanya saya mulai dengan tiga hal penting yakni menentukan target pasar, marketing, dan branding," ujarnya pada sesi Ruang Karya pada ajang Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 di Jakarta, Kamis (22/8/2025).

Sebagai informasi, Kukuh berpengalaman membangun branding di banyak sektor industri mulai dari FMCG, label musik hingga fashion. Kukuh kemudian membangun Sun Eater Group, sebuah label musik modern yang melahirkan ekosistem kreatif untuk mendukung karya generasi baru.

Adapun, Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025, yang diinisiasi PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna), merupakan platform kolaboratif tahunan yang bertujuan memperkuat ekonomi rakyat. Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 diselenggarakan merayakan HUT-80 RI dan ulang tahun ke-112 Sampoerna.

Pada tahun ini, Sampoerna bersama pemangku kepentingan terkait berupaya meningkatkan kapabilitas SDM pengusaha UMKM agar lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing yang sejalan dengan misi Asta Cita.

Kukuh menganalogikan membangun branding seperti perjalanan seorang pria yang ingin memiliki pacar. Dari banyak perempuan, hal pertama yang dilakukan ialah memetakan orang yang ingin didekati.

Jika semua didekati, maka tidak efektif, bahkan tidak ada yang tertarik. Hal itu sama dengan menentukan target market yang ingin disasar.

Selanjutnya, ialah membangun marketing yang efektif. Masih dari analogi, katanya, ada cewek yang nyaman diantarin ketika pulang sekolah, tapi ada juga yang suka diberi cokelat. Dengan kata lain, untuk membangun marketing yang efektif perlu mengenal kebutuhan konsumen.

Co-founder & Director Sun Eater Group Kukuh Rizal memaparkan materi saat acara Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 di Jakarta, Kamis (22/8/2025). Bisnis
Co-founder & Director Sun Eater Group Kukuh Rizal memaparkan materi saat acara Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 di Jakarta, Kamis (22/8/2025). Bisnis
