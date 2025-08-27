Digitalisasi dan Pendampingan Mainkan Peran Penting Agar UMKM Naik Kelas

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyebut digitalisasi dan pendampingan UMKM memainkan peran penting agar pengusaha usaha mikro bisa naik kelas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pendampingan UMKM seperti yang dilakukan PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) telah ikut mendorong pengusaha UMKM meningkatkan kesejahteraan mereka.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, M. Riza Damanik, mengatakan 99% usaha di Indonesia merupakan UMKM. Hal itu membuat UMKM berkontribusi sebesar 97% terhadap penyerapan tenaga kerja dan sekitar 60% terhadap ekonomi nasional.

Sayangnya, dengan jumlah UMKM yang ditaksir mencapai 56,15 juta (Desember 2024), mayoritas merupakan pengusaha usaha mikro. Untuk itu, kata Riza, pendampingan sangat penting untuk membantu pengusaha usaha mikro bisa meningkatkan produktivitas yang nantinya berdampak pada perbaikan kesejahteraan.

"Yang paling penting ialah mendorong UMKM dari informal ke formal. Kementerian UMKM menyiapkan SAPA UMKM sebagai instrumen yang memastikan agar proses transformasi usaha bisa terwujud," katanya ketika menjadi pembicara pada diskusi UMKM: Kekuatan Rakyat, Energi Bangsa yang merupakan rangkaian acara Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 di Jakarta, Kamis (22/8/2025).

Pesta Rakyat untuk Indonesia, yang diinisiasi Sampoerna, merupakan platform kolaboratif tahunan yang bertujuan memperkuat ekonomi rakyat.