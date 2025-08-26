BTN Siap Layani Transaksi Perbankan 6,5 Juta Jemaat HKBP

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu bersama Ketua Yayasan Universitas HKBP Nomensen Effendi Muara Sakti Simbolon menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) antara BTN dengan Huria Kristen Bataka Protestan (HKBP) dan Yayasan Universitas HKBP Nomensen di Medan, Sumatra Utara.

Penandatangan MOU dilakukan dalam rangka kerja sama penyediaan layanan perbankan bagi 6,5 juta jemaat HKBP. Dengan kerja sama tersebut memungkinkan BTN untuk menyediakan produk dan solusi komprehensif untuk HKBP dari sisi pendanaan hingga pembiayaan. BTN akan menyediakan produk Tabungan Khusus untuk jemaat HKBP sehingga menjadi bentuk nyata sinergi antara ibadah, tabungan, dan dukungan pada gereja.

Dukungan terhadap HKBP sebagai organisasi yaitu melalui solusi pengelolaan dana gereja melalui Bale Korpora, yaitu platform digital korporasi BTN dengan Single Sign-On. Nixon mengatakan, Bale Korpora dapat membantu gereja untuk melakukan transfer dana, pembayaran atau pembelian, payroll, hingga manajemen likuiditas, sehingga gereja dapat mengelola keuangannya secara transparan, efisien, dan profesional.