Raffi Ahmad Ingatkan UMKM untuk Kolaborasi, Jangan Iri Lihat Toko Sebelah

Bisnis.com, JAKARTA - Raffi Ahmad, selebritas yang juga dikenal sebagai pebisnis, membagikan pengalamannya dalam mengembangkan usaha. Raffi menggeluti bisnis di sejumlah bidang, di antaranya bisnis media dan hiburan melalui Rans Entertainment, kuliner, olahraga, serta kosmetik.

Pria yang kini menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni itu mengatakan, salah satu kunci penting dalam mengembangkan suatu usaha, terutama UMKM, yakni berkolaborasi.

”Sekarang itu orang Indonesia suka lihat toko sebelah sukses, dia iri. Padahal, seharusnya jangan. Seharusnya ajaklah untuk berkolaborasi, kenalan dengan yang punya toko, ajaklah. Supaya satu tambah satu tidak hanya jadi dua, tetapi satu tambah satu bisa jadi sepuluh,” kata Raffi pada acara ”Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025” di Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (22/8/2025)

”Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025” digelar HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) pada 22-23 Agustus 2025 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dan merayakan 112 tahun kiprahnya di Indonesia.

Acara ini merupakan wujud nyata komitmen Sampoerna dalam memperkuat kemandirian ekonomi rakyat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Acara ini dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih. Selain Raffi, hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan perwakilan kementerian serta lembaga lain.

Melalui ”Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025”, Sampoerna menghadirkan ruang kolaborasi para pakar, praktisi, UMKM, dan masyarakat sehingga dapat belajar serta berkembang bersama.

Masyarakat dapat mengikuti diskusi inspiratif bersama tokoh-tokoh terkemuka, mengikuti loka karya dengan mentor berpengalaman, serta menghadiri pameran UMKM unggulan.

Dalam sesi berbagi pengalaman ini, Raffi Ahmad mengingatkan pengusaha UMKM agar lebih luwes dalam bergaul. Apalagi, perkembangan teknologi telah membuka luas peluang berkomunikasi satu sama lain.