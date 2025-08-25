Woman Leadership ala Dian Sastro, Bangun Tim Layaknya Keluarga

Bisnis.com, JAKARTA - Artis peran dan kreator film, Dian Sastrowardoyo, kini lebih banyak berada di balik layar dengan mengembangkan lini-lini bisnisnya di bidang kuliner, fashion, fotografi, hingga film.

Sebagian besar karyawan Dian adalah perempuan. Hal itu membuat Dian lebih mendalami gaya kepemimpinan perempuan dibandingkan laki-laki. Buku-buku biografi hingga kepemimpinan pun dilahap Dian untuk mendalami seni memimpin.

“Aku menemukan leadership style dari perempuan yang sangat beda. Woman leadership ini lebih kekeluargaan. Mereka jauh lebih appreciate proses, bukan hasil,” ujar Dian dalam sesi live podcast Ngobrol Sore Semaunya di Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 di Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Menurut Dian, gaya kepemimpinan yang lebih menitikberatkan kepada proses daripada hasil lebih humanis. Ini juga yang membuat tim bergerak layaknya sebuah keluarga di mana setiap orang memiliki peran penting bagi roda bisnis perusahaan.

“Karena perempuan punya insting jadi ibu, sehingga team member itu layaknya keluarga. Setiap anggota tim merasa didengar, dihargai,” kata Dian.

Dengan membangun hubungan yang kuat di dalam sebuah tim, Dian yakin produktivitas kinerja pun semakin meningkat. Bahkan, Dian mengatakan, dari pengalamannya, anggota tim justru tak hanya sekadar menjalankan tugas, bahkan rela melakukan hal lebih dari tugasnya.