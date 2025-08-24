BSN Resmi Berdiri, Bank Syariah Nasional Targetkan Layanan Digital Modern Berbasis Syariah

Bisnis.com, JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Victoria Syariah yang digelar di Menara BTN menyetujui sejumlah keputusan penting terkait masa depan perseroan. Dalam rapat tersebut, para pemegang saham menyepakati perubahan nama Bank Victoria Syariah menjadi Bank Syariah Nasional (BSN) sekaligus menetapkan susunan pengurus baru.

Dengan identitas dan jajaran Direksi yang baru, BSN menegaskan komitmennya untuk melangkah lebih maju dalam industri keuangan syariah. Tahun ini, BSN juga bersiap melakukan spin-off sebagai bentuk penguatan posisi perusahaan sebagai Bank Umum Syariah hasil penggabungan antara Unit Usaha Syariah BTN dan Bank Victoria Syariah.

BSN menargetkan diri menjadi salah satu bank syariah nasional dengan pondasi finansial yang kokoh. Selain itu, BSN akan menghadirkan layanan digital modern berbasis prinsip syariah untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing di tengah pesatnya perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia.