BSN Resmi Berdiri, Bank Syariah Nasional Targetkan Layanan Digital Modern Berbasis Syariah

BSN ditargetkan bakal menjadi bank syariah dengan pondasi finansial yang kokoh, serta mampu menghadirkan layanan digital modern berprinsip syariah.
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 10:31
Bisnis.com, JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Victoria Syariah yang digelar di Menara BTN menyetujui sejumlah keputusan penting terkait masa depan perseroan. Dalam rapat tersebut, para pemegang saham menyepakati perubahan nama Bank Victoria Syariah menjadi Bank Syariah Nasional (BSN) sekaligus menetapkan susunan pengurus baru.

Dengan identitas dan jajaran Direksi yang baru, BSN menegaskan komitmennya untuk melangkah lebih maju dalam industri keuangan syariah. Tahun ini, BSN juga bersiap melakukan spin-off sebagai bentuk penguatan posisi perusahaan sebagai Bank Umum Syariah hasil penggabungan antara Unit Usaha Syariah BTN dan Bank Victoria Syariah.

BSN menargetkan diri menjadi salah satu bank syariah nasional dengan pondasi finansial yang kokoh. Selain itu, BSN akan menghadirkan layanan digital modern berbasis prinsip syariah untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing di tengah pesatnya perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

BSN Resmi Berdiri, Bank Syariah Nasional Targetkan Layanan Digital Modern Berbasis Syariah
Direktur Utama PT Bank Syariah Nasional (BSN) Alex Sofjan Noor (keempat kiri) beserta Jajaran Direksi BSN Beki Kanuwa (kiri), Mochamad Yut Penta (kedua kiri), Arga M. Nugraha (ketiga kanan), Ari Kurniaman (kedua kanan), dan Abdul Firman (kanan) kompak berfoto bersama seusai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Victoria Syariah di Menara BTN, Jakarta.
Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam

