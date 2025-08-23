Amartha dan Mandiri Capital Indonesia Gelar Literasi Keuangan dan Pemeriksaan Mata Gratis

Bisnis.com, JAKARTA - Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 mencatat bahwa indeks literasi keuangan di Provinsi Jawa Tengah berada pada angka 66,46 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan indeks inklusi keuangannya yang mencapai 80,51 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Jawa Tengah cukup aktif dalam menggunakan produk dan layanan keuangan, pemahaman mereka terhadap cara kerja dan risiko dari produk tersebut masih tergolong rendah.

Menjawab kebutuhan untuk meningkatkan literasi keuangan, Amartha sebagai penyedia layanan keuangan digital yang berfokus pada masyarakat perdesaan, menggelar kelas literasi keuangan bagi mitra UMKM perempuan di Jepara (22/8). Pada kesempatan ini, Amartha menggandeng PT Mandiri Capital Indonesia (MCI), perusahaan modal ventura anak usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, untuk memperkuat edukasi sekaligus menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan mata serta pembagian kacamata gratis kepada lebih dari 300 UMKM binaan pengguna aplikasi AmarthaFin.

Chief Risk and Sustainability Officer Amartha Aria Widyanto menyampaikan, "Tingginya transaksi keuangan serta mudahnya akses keuangan digital perlu diiringi dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan. Kegiatan ini merupakan wujud mitigasi risiko sekaligus pemberdayaan, agar mitra UMKM binaan dapat memahami manfaat dan risiko penggunaan teknologi digital serta mampu memanfaatkan aplikasi AmarthaFin secara optimal untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing mereka.

Sejalan dengan tujuan Amartha, MCI melihat pentingnya terus memperkuat ekosistem keuangan digital bagi UMKM. Upaya ini diharapkan dapat membantu mitra untuk tumbuh lebih berdaya, menjaga keberlangsungan usaha, sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap ekosistem keuangan digital.

Kegiatan yang bertajuk ‘Merdeka Bersama: Waspada Fraud, Sehat Finansial’ ini juga dimeriahkan dengan kegiatan perlombaan khas 17 Agustus-an yang penuh nilai gotong-royong antar peserta. Selain kelas literasi keuangan, Amartha dan MCI juga memfasilitasi cek kesehatan kacamata dan pembagian kacamata gratis untuk mendukung produktivitas mitra UMKM binaan. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan mitra dapat bekerja dengan lebih nyaman, meningkatkan ketelitian dalam aktivitas usaha, serta menjaga keberlanjutan produktivitas mereka.

“Kami percaya kesehatan merupakan fondasi penting dalam mendukung kemandirian dan produktivitas UMKM Perempuan. Melalui sinergi dengan Amartha, kami menghadirkan pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis bagi 300 perempuan pelaku UMKM sebagai wujud nyata komitmen MCI dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi kerakyatan, dan pengusaha UMKM perempuan yang sehat dan produktif,” ungkap Ronald Simorangkir, Direktur Utama MCI.