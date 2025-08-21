Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Raker KPK dengan Komisi III DPR

KPK menyampaikan penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang RUU KUHAP
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 13:30
Share

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan dua poin penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

“Kami berharap diakomodasikannya kekhususan hukum acara tindak pidana korupsi,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan KPK di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Setyo mengatakan ketentuan peralihan RUU KUHAP harus selaras dengan ketentuan di batang tubuh, seperti sinkronisasi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dengan ketentuan peralihan Pasal 329 dan Pasal 330.

Kemudian Pasal 1 angka 25 tentang definisi penetapan tersangka yang berpotensi menghambat penetapan tersangka hasil tangkap tangan perlu diubah.

Selain itu, dia mengatakan RUU KUHAP perlu mengakomodasi penyadapan di tahap penyelidikan, hingga praperadilan tidak menghalangi perkara pokok.

“Berikutnya adalah diakomodasikannya kekhususan kewenangan KPK, yaitu prosedur khusus yang berlaku bagi penyelidik dan penyidik KPK; penegasan kewenangan perlindungan pelapor, saksi, dan korban; jaminan independensi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum KPK; dan penegasan kewenangan KPK mengoordinasikan penanganan perkara koneksitas,” katanya.

Ia juga mengatakan perlu diakomodasikannya kekhususan bagi penyelidik dan penyidik KPK, seperti penyelidik menemukan bukti permulaan; penetapan tersangka di awal penyidikan; konsistensi ruang lingkup penggeledahan; izin penyitaan tidak perlu diajukan ke ketua Pengadilan Negeri tetapi cukup pemberitahuan ke Dewan Pengawas; serta penegasan kewenangan perlindungan pelapor, saksi, dan korban.

Terakhir, adalah jaminan independensi penyelidik, penyidik dan penuntut umum. Penyerahan berkas perkara tidak perlu melalui penyidik Polri; penyelidik dan penyidik KPK tidak perlu dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik Polri; penyidik KPK dalam menghentikan penyidikan tidak wajib melibatkan penyidik Polri; kemudian KPK memiliki kewenangan penuntutan di seluruh wilayah Indonesia; dan penggeledahan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum tempat penggeledahan tidak berlaku bagi penyidik KPK.

Berikutnya, adalah penegasan kewenangan perlindungan pelapor, saksi, dan korban.

“Jadi, untuk data-data terkait sinkronisasi antara RUU KUHAP dengan Undang-Undang KPK, suratnya sudah kami kirimkan, pimpinan. Untuk selanjutnya, tentu ini merupakan kajian dan mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut,” ujarnya.

Raker KPK dengan Komisi III DPR
Ketua KPK Setyo Budiyanto (tengah), Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto (kiri) dan Johanis Tanak (kanan) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
1 / 2
Raker KPK dengan Komisi III DPR
Ketua KPK Setyo Budiyanto (kiri) dan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
2 / 2
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Wapres tinjau Festival Pacu Jalur Riau
3+

Wapres tinjau Festival Pacu Jalur Riau

3 jam yang lalu

Realisasi PNBP ESDM Semester 1 Didominasi Sektor Minerba
2+

Realisasi PNBP ESDM Semester 1 Didominasi Sektor Minerba

5 jam yang lalu

Ekspor Pakaian RI ke AS Mengalami Peningkatan
3+

Ekspor Pakaian RI ke AS Mengalami Peningkatan

7 jam yang lalu

Pengumuman Hasil tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
2+

Pengumuman Hasil tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana

8 jam yang lalu

Menag Hadiri Peletakan Batu Pembangunan Jembatan Wihara
2+

Menag Hadiri Peletakan Batu Pembangunan Jembatan Wihara

9 jam yang lalu

Penguatan Branding Dan Kemasan Produk Umkm
2+

Penguatan Branding Dan Kemasan Produk Umkm

9 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Indonesia Factories Switch to Alternative Energy Sources Amid Industrial Gas Supply Slump
Premium
3 jam yang lalu

Indonesia Factories Switch to Alternative Energy Sources Amid Industrial Gas Supply Slump

Kejutan Pemangkasan BI Rate dan Bayang-bayang Tekanan Margin Bank Besar
Premium
4 jam yang lalu

Kejutan Pemangkasan BI Rate dan Bayang-bayang Tekanan Margin Bank Besar

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

DHL Express Relokasi Layanan ke Bandung, Pangkas Ongkos Operasional
Transportasi & Logistik
40 menit yang lalu

DHL Express Relokasi Layanan ke Bandung, Pangkas Ongkos Operasional

Tingkat Penukaran Valas ke Rupiah oleh Eksportir Hampir 80%, DHE SDA Berlaku
Ekonomi
1 jam yang lalu

Tingkat Penukaran Valas ke Rupiah oleh Eksportir Hampir 80%, DHE SDA Berlaku

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

BP Batam Siapkan Rp26 Miliar Bangun IPA Sei Ladi, Bebas Krisis Air Bersih
Manufaktur
2 jam yang lalu

BP Batam Siapkan Rp26 Miliar Bangun IPA Sei Ladi, Bebas Krisis Air Bersih

BI Pangkas Suku Bunga jadi 5%, Pengusaha Pembiayaan Tak Langsung dapat Manfaat
Multifinance
2 jam yang lalu

BI Pangkas Suku Bunga jadi 5%, Pengusaha Pembiayaan Tak Langsung dapat Manfaat

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Wapres tinjau Festival Pacu Jalur Riau
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus

2

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

3

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

4

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

5

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025